Video viral muestra ataque de cocodrilo a búfalo de más de 500 kilos

El episodio ocurrió cerca del Parque Nacional del Bajo Zambeze y el animal logró escapar gracias a sus cuernos

Por O Globo / Brasil / GDA
Un guía turístico grabó el ataque de un cocodrilo a un búfalo durante el cruce de un río en Zambia. El animal logró liberarse y volver a tierra firme.
Un guía turístico grabó el ataque de un cocodrilo a un búfalo durante el cruce de un río en Zambia. El animal logró liberarse y volver a tierra firme. (Captura de redes sociales/Captura de redes sociales)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

