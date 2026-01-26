Video viral muestra ataque de cocodrilo a búfalo de más de 500 kilos

Un guía turístico grabó el ataque de un cocodrilo a un búfalo durante el cruce de un río en Zambia. El animal logró liberarse y volver a tierra firme.

Un búfalo africano de más de 500 kilos enfrentó un ataque de cocodrilo mientras cruzaba un río en Zambia, cerca del Parque Nacional del Bajo Zambeze. El momento quedó registrado en video por un guía turístico que realizaba un safari en la zona.

El animal avanzaba junto a su manada cuando el cocodrilo emergió del agua y lo sujetó con sus poderosas mandíbulas en plena corriente. El ataque ocurrió en medio de las aguas caudalosas del río.

El reptil intentó dominar a la presa pese a la diferencia de tamaño. Sin embargo, el volumen del búfalo y la forma de sus cuernos complicaron la maniobra. Los cuernos se enredaron en la boca del depredador y limitaron su capacidad de control.

El cocodrilo incluso aplicó el giro de la muerte, una técnica habitual para ahogar a sus presas. La acción no dio resultado frente a la resistencia del ruminante.

Tras varios segundos de forcejeo, el búfalo logró liberarse y regresó a tierra firme. El animal escapó sin quedar atrapado por el depredador.

La escena quedó registrada por Lazarus Mceric Bobota, guía turístico de 37 años especializado en safaris en la región. El material circuló esta semana en redes sociales y llamó la atención por la intensidad del enfrentamiento.

Los búfalos africanos alcanzan hasta 900 kilos en su etapa adulta, lo que explica la dificultad del cocodrilo para someter a un ejemplar de ese tamaño.

