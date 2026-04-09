Video revela impactante reunión de 513 ballenas en el Caribe y sorprende a científicos

Científicos documentaron 513 ballenas en un día en el Caribe. El hecho refleja el impacto de la prohibición de la caza desde 1986.

Un video registrado en el Caribe documentó un hecho poco común. Más de 500 ballenas jorobadas aparecieron en una misma zona del océano. El hallazgo ocurrió a unos 100 kilómetros de la costa de República Dominicana.

El registro lo realizó un equipo de EYO Expeditions durante una expedición científica en alta mar. La escena muestra múltiples ejemplares en superficie. El evento resultó inusual por la cantidad de animales en un mismo punto.

La zona corresponde a Banco Navidad, un área con formaciones coralinas poco profundas. Este sitio funciona como espacio clave para la reproducción de ballenas jorobadas. A pesar de esa condición, los científicos expresaron sorpresa por la magnitud del avistamiento.

La expedición se desarrolló a inicios de 2026 a bordo del barco de investigación M/Y Solace. Participaron investigadores de la Fundación Puntacana y de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar). Durante un solo día se registraron 513 avistamientos de ballenas, aunque el video no muestra el grupo completo.

Recuperación de la especie

El aumento en la presencia de estos animales se vincula con décadas de conservación marina. Autoridades ambientales de República Dominicana señalaron que este caso refleja el impacto positivo de las medidas de protección.

Las ballenas jorobadas enfrentaron una caza intensiva en el pasado. Su grasa se utilizó como recurso comercial. Biólogos marinos estimaron que la población mundial cayó a cerca de 10.000 individuos en su punto más crítico.

La situación cambió tras la prohibición global de la caza en 1986. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la población actual alcanza unos 135.000 ejemplares, de los cuales aproximadamente 84.000 son adultos.

Migración y reproducción

Las ballenas jorobadas pasan gran parte de su vida en aguas frías cercanas a los polos, donde se alimentan de krill. En temporada de migración se trasladan hacia zonas más cálidas.

En el hemisferio norte, este proceso ocurre entre diciembre y abril. En el hemisferio sur, se extiende de junio a octubre. Durante ese periodo, los animales llegan al ecuador para reproducirse y parir.

Los resultados de la expedición serán presentados ante la Comisión Ballenera Internacional. El objetivo es reforzar la relevancia de Banco Navidad como santuario para la conservación de la especie.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.