Ciencia

Video revela impactante reunión de 513 ballenas en el Caribe y sorprende a científicos

Expedición científica registró más de 500 ballenas en Banco Navidad, un santuario clave para su reproducción en el Caribe

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos documentaron 513 ballenas en un día en el Caribe. El hecho refleja el impacto de la prohibición de la caza desde 1986.
Científicos documentaron 513 ballenas en un día en el Caribe. El hecho refleja el impacto de la prohibición de la caza desde 1986. (EYOS Expeditions/Popular Science Podcasts)







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