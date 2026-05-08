Ciencia

Victor Glover, piloto del Artemis II: ‘Créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, y desde aquí se ven como una sola cosa’

Astronautas reflexionaron sobre la unidad humana mientras viajaban hacia la Luna en la misión Artemis II

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Por Jailine González Gómez
Artemis II NASA astronaut Victor Glover stands on the mobile launcher at Launch Pad 39B as part of an integrated ground systems test at Kennedy Space Center in Florida on Wednesday, Sept. 20, 2023. The test ensures the ground systems team is ready to support the crew timeline on launch day.
Victor Glover, piloto del Artemis II de la NASA, aseguró que desde el espacio la humanidad “se ve como una sola cosa”. (Frank Michaux/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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