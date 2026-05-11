Ciencia

Victor Glover, astronauta del Artemis II: ‘Somos todos Homo Sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas’

El piloto del Artemis II habló sobre unidad humana mientras observaba la Tierra desde el espacio

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Por Jailine González Gómez
Victor Glover aseguró que desde el espacio la humanidad “se ve como una sola cosa”.
Victor Glover aseguró que desde el espacio la humanidad “se ve como una sola cosa”. (Kim Shiflett/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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