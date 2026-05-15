Veterinario explica por qué la voz de bebé funciona mejor con los gatos

Investigación científica reveló que los gatos distinguen tonos de voz y reaccionan más cuando se les habla como a un bebé.

Hablarle a una mascota con una voz suave y aniñada no es solo una costumbre común en muchos hogares. Según el veterinario español Juanjo Vet, este tono resulta más efectivo para captar la atención de los gatos y mejorar la comunicación con ellos.

El especialista, conocido en TikTok por divulgar consejos sobre comportamiento animal, aseguró que la llamada “voz de bebé” facilita que los felinos comprendan mejor los mensajes de sus dueños.

“El uso de una voz aguda, suave y emocional permite conectar de forma más eficiente con los gatos”, explicó el veterinario en uno de sus videos publicados en esa red social.

Juanjo Vet indicó que, aunque este recurso pueda parecer exagerado o poco natural para algunas personas, los gatos responden mejor a ese tipo de estímulos auditivos. Según comentó, los felinos identifican ese tono como cercano y familiar.

El veterinario cuenta con cerca de 60.000 seguidores en TikTok. En su perfil comparte contenido relacionado con conductas habituales de perros y gatos dentro del hogar.

Estudio científico respaldó la reacción de los gatos

El especialista hizo referencia a una investigación publicada en 2022 por la revista científica Animal Cognition. El estudio llevó por título Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats.

La investigación concluyó que los gatos sí distinguen diferentes tipos de voz humana. Además, determinó que reaccionan de mejor manera cuando las personas utilizan un tono similar al que se emplea con los bebés.

Los investigadores comprobaron que las mascotas reconocen cambios en la entonación y muestran mayor atención ante voces agudas y emocionales.

Según los resultados del estudio, este tipo de comunicación genera una respuesta más marcada en los gatos domésticos y fortalece la interacción cotidiana con las personas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.