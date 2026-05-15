Ciencia

Veterinario explica por qué la voz de bebé funciona mejor con los gatos

Especialista en comportamiento animal afirmó que los gatos responden mejor a tonos suaves, agudos y emocionales utilizados por las personas

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Investigación científica reveló que los gatos distinguen tonos de voz y reaccionan más cuando se les habla como a un bebé.
Investigación científica reveló que los gatos distinguen tonos de voz y reaccionan más cuando se les habla como a un bebé. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGatosMascotas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.