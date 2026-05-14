Beneficios de vivir con un gato: estudios relacionan estas mascotas con menos estrés y mejor descanso

El ronroneo, la compañía y el vínculo afectivo con gatos se asociaron con bienestar emocional y mejor calidad de vida.

La convivencia con gatos se relaciona con efectos positivos en la salud física y emocional, según distintos estudios y encuestas citados por portales especializados y empresas veterinarias. Las investigaciones analizaron aspectos como el estrés, el descanso, la salud cardiovascular y el apoyo emocional que brindan estas mascotas.

Los gatos destacan por su comportamiento independiente y por establecer vínculos de lealtad con sus cuidadores. El portal especializado Tienda Animal señaló que estas mascotas suelen adaptarse a personas con menos disponibilidad de tiempo debido a que requieren menor atención que otros animales domésticos.

Uno de los beneficios más mencionados es la reducción del estrés. El sitio Mundo Psicólogos indicó que las caricias y el contacto físico con gatos favorecen la relajación y ayudan a regular la respiración.

Además, la revista de divulgación científica Scientific American recopiló investigaciones sobre el ronroneo felino y sus vibraciones, entre 20 y 140 hercios. Algunos estudios analizaron una posible relación entre ese sonido y la disminución de la ansiedad y el estrés.

La convivencia con gatos también se vinculó con la salud cardiovascular. La empresa veterinaria Cantabria Labs Stangest citó investigaciones que asociaron la presencia de gatos en el hogar con un menor riesgo de eventos cardiovasculares.

Uno de esos estudios, realizado en 2009 con más de 4.000 participantes, identificó diferencias en la incidencia de infartos de miocardio entre personas que convivían con gatos y quienes no tenían estas mascotas.

Otra investigación sobre bienestar emocional mostró resultados similares. Una encuesta aplicada en 2011 a 600 personas, con y sin trastornos emocionales, reveló que el 87% consideró que su gato tenía un impacto positivo en su vida.

El mismo estudio indicó que el 75% afirmó que la presencia de la mascota ayudaba a enfrentar la rutina diaria.

Los análisis también observaron efectos relacionados con el sueño y el descanso. Según Tienda Animal, algunas personas perciben mayor seguridad al dormir cerca de sus gatos, así como mayor facilidad para conciliar el sueño.

El vínculo afectivo entre humanos y felinos también influyó en la autoestima y la percepción de utilidad. Conductas como el contacto cercano y la interacción diaria fortalecen dinámicas de cuidado dentro del hogar.

En conjunto, distintas investigaciones analizaron cómo la convivencia con gatos influye en el bienestar emocional, la salud física y la dinámica doméstica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.