Ciencia

Beneficios de vivir con un gato: estudios relacionan estas mascotas con menos estrés y mejor descanso

Investigaciones analizaron cómo el contacto y el vínculo con gatos influyen en la salud física y emocional de las personas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El ronroneo, la compañía y el vínculo afectivo con gatos se asociaron con bienestar emocional y mejor calidad de vida.
El ronroneo, la compañía y el vínculo afectivo con gatos se asociaron con bienestar emocional y mejor calidad de vida. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo / Colombia / GDA

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