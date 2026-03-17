Ciencia

Veterinario advierte sobre antídoto casero que puede ayudar en intoxicaciones de mascotas

Descubra el método de emergencia que un veterinario recomienda para actuar ante intoxicaciones en mascotas y cómo esta mezcla puede ayudar a reducir el daño mientras recibe atención profesional

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Carbón activado casero puede apoyar en intoxicaciones de mascotas. Veterinario insiste en acudir de inmediato a consulta profesional.
Carbón activado casero puede apoyar en intoxicaciones de mascotas. Veterinario insiste en acudir de inmediato a consulta profesional. (Canva stock/Karola G de Pexels / Abdur Rahman Saikat de Pexels)







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