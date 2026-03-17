Veterinario advierte sobre antídoto casero que puede ayudar en intoxicaciones de mascotas

Carbón activado casero puede apoyar en intoxicaciones de mascotas. Veterinario insiste en acudir de inmediato a consulta profesional.

Un remedio casero elaborado con tortilla quemada puede ayudar en casos de intoxicación en perros y gatos. Así lo explicó el veterinario Eduardo Nugra, quien difundió el procedimiento en redes sociales como una medida de emergencia.

El especialista indicó que esta preparación funciona como carbón activado vegetal, sustancia que absorbe toxinas en el organismo. Sin embargo, insistió en que la prioridad siempre es trasladar a la mascota a un veterinario.

“¿Sabían que con una tortilla puedes salvar la vida de tu perrito? Es muy sencillo de hacer: solo debes colocarla en la estufa, encenderla y dejar que se queme hasta que quede totalmente negra”, dijo el veterinario.

Cómo preparar el antídoto casero

El procedimiento consiste en quemar una tortilla hasta que quede completamente negra. Puede hacerse en cocina o con leña. El objetivo es convertirla en carbón.

Una vez lista, se coloca en un recipiente y se tritura hasta obtener un polvo fino. Luego se mezcla con un poco de agua.

El veterinario señaló que esta mezcla se administra con una jeringa. De esta forma, el animal la ingiere mientras se traslada a consulta médica.

Por qué funciona este método

El experto explicó que el polvo actúa como carbón activado, el cual se utiliza en casos de intoxicación. Este componente ayuda a absorber sustancias dañinas dentro del sistema digestivo.

Según detalló, puede ser útil ante exposición a raticidas, fertilizantes o líquidos refrigerantes de automóvil. Estos últimos representan un riesgo frecuente para gatos.

Además, destacó que la trituración adecuada resulta clave para que el efecto sea eficiente.

También útil para problemas digestivos

El veterinario indicó que esta mezcla también puede emplearse en casos de indigestión o cólicos en mascotas.

En caso de no contar con tortillas, recomendó usar pan, ya que cumple una función similar al convertirse en carbón tras quemarse.

Cantidad y uso

El especialista aseguró que la cantidad administrada no genera complicaciones en los animales. El objetivo principal es ganar tiempo mientras se recibe atención profesional.

Por su parte, el sitio especializado PetMD respalda el uso del carbón activado en intoxicaciones agudas en perros y gatos, debido a su capacidad para absorber toxinas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.