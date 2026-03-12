Ciencia

El síntoma en perros que muchos dueños ignoran y podría alertar sobre una enfermedad mortal

Lawrence Glickman advierte sobre el GDV en perros, una emergencia veterinaria con mortalidad de hasta 28,6%, según estudios científicos

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El GDV es una emergencia veterinaria en perros. Estudios indican mortalidad de hasta 28,6%. Detectar síntomas tempranos puede salvar la vida del animal.
El GDV es una emergencia veterinaria en perros. Estudios indican mortalidad de hasta 28,6%. Detectar síntomas tempranos puede salvar la vida del animal. (Canva stock/Karola G de Pexels/didesign021 de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGperros
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.