Una vaca desafía a la ciencia al demostrar su uso inteligente de herramientas

Un estudio publicado en ‘Current Biology’ describió cómo una vaca utilizó una herramienta con distintos fines y reveló habilidades cognitivas poco exploradas

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigadores documentaron el primer uso de herramientas en ganado bovino. El caso de Veronika mostró decisiones funcionales y uso multipropósito.
Investigadores documentaron el primer uso de herramientas en ganado bovino. El caso de Veronika mostró decisiones funcionales y uso multipropósito. (Antonio J. Osuna-Mascaró & Alice M.I. Auersperg/Current Biology)







