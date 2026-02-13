Una piedra romana y la inteligencia artificial revelan cómo pudo jugarse un antiguo tablero en Europa

Un objeto de piedra hallado en la antigua ciudad romana de Coriovallum, bajo la actual Heerlen en Países Bajos, podría ser un tablero de juego desconocido hasta ahora. Un estudio publicado en Antiquity combinó análisis de desgaste con simulaciones impulsadas por inteligencia artificial para identificar las reglas más probables del juego.

La investigación fue liderada por Walter Crist, del Centre for Digital Humanities de la Universidad de Leiden, junto con especialistas de varias instituciones europeas y australianas.

El objeto, catalogado como 04433 en el Het Romeins Museum, es una pieza de piedra caliza jurásica de 212 × 145 × 71 milímetros. Fue trabajada en todos sus lados y presenta en su superficie superior un patrón geométrico inciso que no coincide con el diseño de ningún juego conocido.

Coriovallum fue una ciudad romana fundada bajo el emperador Augusto y habitada hasta el año 476 d. C. Su ubicación estratégica favoreció su prosperidad económica. En excavaciones se han hallado fichas de vidrio y piedra asociadas a juegos romanos. Sin embargo, el patrón grabado en esta pieza no había sido identificado en otros contextos.

Los investigadores consideraron varias hipótesis sobre la función del objeto. Descartaron que se tratara de un plano arquitectónico o de una guía para cantería. Las líneas no presentan la precisión geométrica esperada en trabajos de construcción y la pieza no tiene el grosor habitual de los elementos destinados a mosaicos o pavimentos.

Para avanzar en la identificación, el equipo realizó un análisis de desgaste. Este método examina daños producidos por fricción o contacto repetido. En este caso, se evaluaron áreas situadas a menos de 20 milímetros de las líneas incisas, ya que ese es el diámetro máximo de las fichas encontradas en el sitio. La hipótesis era que el movimiento repetido de piezas de vidrio o piedra sobre la superficie de caliza habría generado abrasión visible.

Los resultados mostraron un desgaste desproporcionado a lo largo de líneas específicas del patrón.

Con esos datos, el equipo utilizó Ludii, un sistema general de juegos desarrollado en el marco del Digital Ludeme Project, que permite implementar reglas y ejecutar simulaciones con inteligencia artificial. Se analizaron juegos europeos documentados con tableros de hasta 20 espacios jugables. Las simulaciones generaron datos cuantitativos sobre cómo se moverían las piezas bajo diferentes conjuntos de reglas.

El estudio comparó principalmente dos tipos de juegos: aquellos en los que el objetivo es bloquear al oponente y aquellos centrados en alinear tres piezas. Las simulaciones indicaron que los patrones de desgaste observados coinciden mejor con juegos de bloqueo, en los que los jugadores limitan los movimientos del adversario.

Los autores concluyen que el objeto probablemente fue utilizado como tablero de juego y que las reglas más compatibles pertenecen a esta categoría. Señalan, no obstante, que otras interpretaciones no pueden descartarse por completo.

El hallazgo sugiere que este tipo de juego pudo haber tenido una mayor profundidad temporal y una distribución regional más amplia en Europa de lo que se conocía hasta ahora, según indican los investigadores en el artículo.