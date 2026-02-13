Ciencia

Una piedra romana y la inteligencia artificial revelan cómo pudo jugarse un antiguo tablero en Europa

Simulaciones con inteligencia artificial y análisis de desgaste apuntan a un juego de bloqueo en la ciudad romana de Coriovallum

Por Jailine González Gómez
Un estudio en 'Antiquity' usó inteligencia artificial para reconstruir reglas de un tablero romano hallado en Países Bajos.
Un estudio en 'Antiquity' usó inteligencia artificial para reconstruir reglas de un tablero romano hallado en Países Bajos. (W. Crist et al./Antiquity)







