Ciencia

Una operación en Florida retira 3,7 toneladas de pitones gigantes para proteger la fauna local

El uso de telemetría y serpientes exploradoras permitió capturar cientos de ejemplares y reducir la reproducción de esta especie invasora

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Por O Globo / Brasil / GDA
Organizaciones ambientales y autoridades de Florida intensifican la lucha contra las pitones birmanas, una amenaza para la biodiversidad local.
Organizaciones ambientales y autoridades de Florida intensifican la lucha contra las pitones birmanas, una amenaza para la biodiversidad local. (Conservancy of Southwest Florida/Cortesía)







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