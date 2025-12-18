Florida apuesta por conejos robóticos para rastrear serpientes invasoras gigantes

Un distrito de gestión de recursos hídricos de Florida, Estados Unidos, introdujo robots conejos solares para vigilar y controlar la expansión de pitones birmanesas que transforman la fauna de los Everglades. La medida surgió ante el aumento sostenido de estos reptiles invasores.

Las autoridades liberaron los dispositivos después del Desafío de la Pitón de Florida, una competencia anual de 10 días que atrae a numerosos cazadores interesados en capturar serpientes en la zona pantanosa.

Cada unidad posee una cámara con inteligencia artificial que envía alertas al Distrito de Gestión de Agua del Sur de Florida cuando identifica una pitón. Tras el aviso, personal especializado se moviliza para retirar al reptil.

Los robots imitan movimientos de un conejo real y generan señales de calor y olor, elementos que las serpientes usan para localizar presas vivas. Aun así, el distrito indicó que no existe certeza sobre el desempeño de estos dispositivos frente a serpientes que alcanzan hasta 18 pies de longitud y consumen incluso un venado entero. También reconoció la posibilidad de pérdida de unidades debido al tamaño y al apetito de las pitones.

La pitón birmana se instaló en Florida desde la década de 1990. Su población creció con rapidez y aún no existe un registro exacto. Más de 19.000 pitones fueron removidas desde el año 2000, según Fox Weather.

Otras serpientes murieron o fueron retiradas durante eventos como el Desafío de la Pitón. El ganador del certamen anterior eliminó 20 ejemplares y obtuvo un premio de $10.000.

La legislación estatal excluyó a la especie de la protección animal, salvo la norma contra la crueldad. Por ese motivo, las autoridades permitieron su eliminación durante todo el año, con o sin licencia de caza.

El impacto en la fauna local es considerable. Poblaciones de mapaches y zorrillos, presas habituales de estas serpientes, se redujeron a 1% o 2% de los niveles previos, según un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos publicado en 2012.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.