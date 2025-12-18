Ciencia

Florida apuesta por conejos robóticos para rastrear serpientes invasoras gigantes

Dispositivos de inteligencia artificial rastrean serpientes gigantes y alertan a autoridades en Everglades

Por O Globo / Brasil / GDA
Florida introduce robots conejos con inteligencia artificial para ubicar y controlar pitones birmanesas en los Everglades.
Florida introduce robots conejos con inteligencia artificial para ubicar y controlar pitones birmanesas en los Everglades. (SFWMD.com/Instituto Butantan)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

