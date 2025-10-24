Ciencia

Una mujer guardó un fragmento arqueológico por 60 años hasta que decidió entregarlo

El bloque decorativo fue parte del Leonidaion, en la antigua Olimpia, y estuvo fuera del país desde los años 60

Por O Globo / Brasil / GDA
Una alemana entregó un fragmento de columna jónica que recibió como regalo en Grecia en los años 60. La pieza vuelve a Olimpia.
(Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia/O Globo, GDA)







