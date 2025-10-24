Una mujer guardó un fragmento arqueológico por 60 años hasta que decidió entregarlo

Una alemana entregó un fragmento de columna jónica que recibió como regalo en Grecia en los años 60. La pieza vuelve a Olimpia.

Un fragmento de un capitel jónico, extraído en la década de 1960 del sitio arqueológico de la antigua Olimpia, regresó a Grecia a inicios de octubre. La pieza, que formó parte de una de las columnas del Leonidaion, permaneció en manos de una ciudadana alemana durante casi 60 años.

El objeto tiene 24 cm de alto por 33,5 cm de ancho, está hecho de caliza con restos de yeso y perteneció al Leonidaion, una edificación ubicada en el extremo suroeste del sitio arqueológico griego donde se realizaban los Juegos Olímpicos en la Antigüedad.

El bloque fue un obsequio que la mujer recibió en Grecia y que trasladó a su país de origen a mediados del siglo XX.

El Leonidaion se construyó en el siglo IV a. C. y contaba con 138 columnas jónicas decoradas. En la actualidad, solo se conserva una pequeña parte de su estructura original.

Entrega voluntaria tras inspiración académica

La ciudadana alemana decidió entregar el objeto luego de contactar a la Universidad de Münster, en Alemania. Según el Ministerio de Cultura griego, la decisión fue motivada por otras devoluciones recientes gestionadas por esa misma institución académica.

Las autoridades griegas describieron el acto como una muestra de valentía y conciencia patrimonial. La universidad ya había participado en procesos similares en 2019 y 2024.

Torben Schreiber, curador del Museo Arqueológico de la Universidad de Münster, representó a la institución durante la ceremonia de repatriación realizada en Olimpia. Ahí, el fragmento fue entregado de forma oficial a las autoridades griegas.

La pieza pasará a formar parte de la colección del Museo Arqueológico de Olimpia, ubicado en el mismo sitio donde se hallaba originalmente.

Durante el evento, el curador reafirmó el compromiso de la universidad con los principios éticos en la investigación arqueológica y subrayó la importancia de corregir errores del pasado.

LEA MÁS: Descubrió monedas antiguas en Alemania con un detector de metales y ocultó el hallazgo por 8 años

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.