Una moneda de más de 2.000 años terminó como pago de autobús en Inglaterra

Un pasajero utilizó por error una moneda fenicia de más de dos milenios para pagar un autobús en Inglaterra. Décadas después llegó a un museo.

Una moneda fenicia con más de 2.000 años de antigüedad apareció entre el dinero utilizado para pagar un pasaje de autobús en Inglaterra durante la década de 1950. El objeto histórico terminó en manos de un conductor sin que nadie notara su verdadero valor.

La pieza forma parte ahora de la colección de Museos y Galerías de Leeds, después de que Peter Edwards la donó a la institución. Él es nieto de James Edwards, antiguo jefe de caja de Leeds City Transport, quien durante años se encargó de revisar y contar los boletos y monedas entregadas por los conductores de autobuses y tranvías.

La historia se divulgó en un comunicado del Consejo Municipal de Leeds publicado el 9 de marzo. El hallazgo despertó interés entre especialistas debido a la antigüedad y origen de la moneda.

Una moneda del siglo I a. C.

La moneda se acuñó en el siglo I a. C. por los herederos del pueblo fenicio. Su origen se ubica en la actual ciudad española de Cádiz. En la Antigüedad ese lugar se conoció como Gadir, un asentamiento comercial importante en la costa de la península ibérica.

Durante décadas el objeto permaneció guardado entre varias monedas curiosas que James Edwards encontró mientras trabajaba. Su labor consistía en recoger los boletos y el dinero que los conductores recibían durante la jornada.

En ocasiones aparecían monedas extranjeras, falsas o no válidas que no podían utilizarse en el sistema de transporte. Edwards decidió conservarlas y luego regalarlas a su nieto.

Peter Edwards guardó la colección durante más de 70 años. Con el paso del tiempo surgió la curiosidad sobre el origen de algunas piezas. Ese interés llevó a investigar una de ellas con mayor detalle.

El descubrimiento del origen antiguo

El análisis de las características de la moneda permitió identificarla como una pieza fenicia de más de dos milenios de antigüedad. Los estudios indicaron que se produjo en la antigua colonia de Gadir.

Uno de los lados muestra el rostro del dios Melqart, una divinidad fenicia relacionada con la figura del héroe griego Hércules. La representación incluye la característica piel de león asociada con ese personaje mitológico.

Expertos explicaron que algunas monedas fenicias incluían símbolos o imágenes griegas para resultar más atractivas en el comercio del Mediterráneo.

Los símbolos que aparecen en la pieza

En la cara opuesta de la moneda aparecen dos peces atún rojo (Thunnus thynnus). Según especialistas citados por el sitio Live Science, esta imagen podría representar la importancia de la actividad pesquera en Gadir durante la Antigüedad.

Aunque no existe certeza sobre cómo llegó la moneda hasta Inglaterra, se considera posible que alguien la trajera desde otro país y la utilizara sin conocer su valor histórico.

Peter Edwards indicó que decidió entregar la pieza a los Museos y Galerías de Leeds para que especialistas puedan estudiarla y conservarla. La moneda ahora forma parte del amplio acervo de monedas antiguas que mantiene la institución.

El donante explicó que su intención era devolver el objeto a una entidad donde pudiera investigarse y exhibirse. También señaló que su abuelo se habría sentido orgulloso de saber que la pieza regresó a la ciudad donde trabajó durante años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.