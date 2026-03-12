Ciencia

Una moneda de más de 2.000 años terminó como pago de autobús en Inglaterra

La antigua moneda apareció entre el dinero de un autobús en la década de 1950 y permaneció más de 70 años guardada por una familia

Por O Globo / Brasil / GDA
Un pasajero utilizó por error una moneda fenicia de más de dos milenios para pagar un autobús en Inglaterra. Décadas después llegó a un museo.
