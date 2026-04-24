Ciencia

Una gigantesca grieta avanza en África y podría crear un océano

Investigadores advierten que el este de África atraviesa una transformación geológica lenta, pero significativa, que cambiará el mapa del planeta

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
--ARCHIVO--Paisaje del Gran Cañón de Pingshanhu, uno de los cinco cañones más importantes del mundo, en la ciudad de Zhangye, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, 6 de septiembre de 2018.
Una grieta en África podría dividir el continente y permitir la entrada del océano Índico en millones de años. (YAN ZHIHONG/Imaginechina via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGÁfricaGran Valle del Riftplacas tectónicas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.