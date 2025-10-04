Ciencia

La historia oculta de África que nadie le contó: comercio, ciudades y misterios antes de la esclavitud

Los pequeños asentamientos y el flagelo de la esclavitud dejaron lagunas en el registro arqueológico de África. Sin embargo, sitios y artefactos revelan pistas sobre la historia más reciente del continente. Un arqueólogo explica los hallazgos y las amenazas a este patrimonio.

EscucharEscuchar
Por Amber Dance / Knowable en Español
Muestras arqueológicas hablan de cómo África pudo ser el primer hogar de los homínidos. Imagen: nobelprize.org







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Knowable en EspañolÁfricaCivilizaciones

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.