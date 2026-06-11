Ciencia

Una fotografía desde el espacio revela cómo uno de los mayores glaciares de la Patagonia se encoge cada vez más

El estado actual del glaciar Tyndall, los nuevos desprendimientos de hielo y las proyecciones de los científicos revelan una historia que sigue evolucionando en la Patagonia chilena

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Por Silvia Ureña Corrales
El glaciar Tyndall perdió 2,2 kilómetros desde el 2022. Expertos prevén más desprendimientos de icebergs en los próximos meses.
El glaciar Tyndall perdió 2,2 kilómetros desde el 2022. Expertos prevén más desprendimientos de icebergs en los próximos meses. (NASA /NASA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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