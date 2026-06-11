Una fotografía desde el espacio revela cómo uno de los mayores glaciares de la Patagonia se encoge cada vez más

El glaciar Tyndall perdió 2,2 kilómetros desde el 2022. Expertos prevén más desprendimientos de icebergs en los próximos meses.

El glaciar Tyndall, uno de los principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur en Chile, perdió 2,2 kilómetros de longitud desde noviembre del 2022.

Una fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional (EEI) mostró el estado actual de este gigante de hielo y evidenció una fase activa de desprendimiento de icebergs.

La imagen fue captada el 10 de mayo del 2026 por un astronauta de la misión Expedición 74. La fotografía registró el glaciar a través de una capa de nubes y permitió observar fragmentos de hielo flotando en el Lago Geikie tras desprenderse del frente glaciar.

El Campo de Hielo Patagónico Sur constituye la mayor extensión de hielo del hemisferio sur fuera de la Antártida. Esta masa glaciar se extiende por cientos de kilómetros a lo largo de la cordillera de los Andes y alimenta decenas de glaciares que desembocan en lagos o en el mar.

Según el glaciólogo Mauri Pelto, del Nichols College, el glaciar Tyndall mantiene una tendencia de retroceso desde el final de la Pequeña Edad de Hielo hace unos 150 años.

El especialista explicó que el Lago Geikie se formó alrededor de 1940 frente al glaciar. Desde entonces aumentó de tamaño conforme el hielo se retiró. Parte del glaciar también desembocaba en el Lago Tyndall, al este. Sin embargo, el adelgazamiento del hielo interrumpió esa salida antes de 2010.

Ese retroceso dejó al descubierto afloramientos rocosos que contienen decenas de fósiles de ictiosaurios en el borde oriental del glaciar.

Además de la pérdida de espesor, el desprendimiento constante de bloques de hielo redujo el volumen total del glaciar. Pelto indicó que el retroceso reciente siguió a cerca de una década de escasos cambios en longitud, aunque con un adelgazamiento considerable.

Uno de los factores que aceleró la pérdida de hielo ocurrió entre marzo y abril del 2023. Durante ese periodo varios satélites detectaron grandes icebergs que se separaron del frente glaciar.

Durante el otoño austral del 2026, el glaciar volvió a mostrar una fase activa de desprendimientos. Pelto señaló que el proceso fue menos intenso que el observado tres años antes, aunque continuó de forma constante.

Las numerosas grietas que atraviesan la superficie cerca del frente glaciar favorecen la formación de muchos icebergs pequeños. En contraste, los icebergs tabulares de gran tamaño suelen aparecer cuando existen menos grietas profundas y el hielo presenta un menor espesor.

La imagen captada desde la EEI permitió observar nuevos desprendimientos de hielo y medir la altura del frente glaciar. (NASA /NASA)

La fotografía también permitió estimar la altura del frente glaciar. La sombra proyectada por el acantilado de hielo sirvió como referencia para calcular sus dimensiones.

Con base en la posición del Sol registrada en la imagen, Pelto estimó que el frente del glaciar alcanzaba entre 30 y 40 metros sobre la superficie del lago en mayo del 2026.

Los científicos consideran que las observaciones realizadas desde órbita ayudan a monitorear regiones remotas donde existen pocas mediciones directas sobre el terreno.

Pelto prevé que el glaciar continuará produciendo numerosos icebergs pequeños debido a la gran cantidad de grietas presentes en el frente de desprendimiento. El investigador anticipó un aumento en la generación de icebergs durante el próximo otoño austral.