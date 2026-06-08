Ciencia

Perforan el hielo de la Antártida y descubren una gigantesca estructura oculta a 3.000 metros de profundidad

Científicos descubrieron una enorme estructura subglacial oculta a 3.000 metros bajo el hielo de la Antártida. El hallazgo podría revelar procesos geológicos anteriores a la separación de Gondwana

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una investigación identificó una vasta estructura bajo la Antártida que influye en el hielo actual y tendría un origen anterior a Gondwana.
Una investigación identificó una vasta estructura bajo la Antártida que influye en el hielo actual y tendría un origen anterior a Gondwana (Imagen con fines ilustrativos). (W. Bulach/Wikimedia Commons)







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