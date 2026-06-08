Perforan el hielo de la Antártida y descubren una gigantesca estructura oculta a 3.000 metros de profundidad

Una investigación identificó una vasta estructura bajo la Antártida que influye en el hielo actual y tendría un origen anterior a Gondwana (Imagen con fines ilustrativos).

Una investigación científica reveló la existencia de una enorme estructura subglacial en la Antártida Oriental. El hallazgo permaneció oculto bajo casi 3.000 metros de hielo y nieve compactada. Los científicos consideran que su origen podría remontarse a una época anterior a la fragmentación del supercontinente Gondwana.

El descubrimiento fue publicado el 3 de junio en la revista Nature Geoscience. El estudio reunió a especialistas en geociencias que identificaron una unidad fisiográfica de escala semicontinental bajo la capa de hielo antártica.

Los investigadores denominaron a la estructura Provincia de Cuencas en Forma de Abanico de la Antártida Oriental (EAFBP). Según los datos obtenidos, se trata de un sistema de grandes cuencas subglaciales que, vistas en conjunto, forman una arquitectura continental que hasta ahora no había sido reconocida como una unidad coherente.

Una estructura en forma de abanico bajo la Antártida

El equipo utilizó análisis de topografía subglacial y datos geofísicos para identificar 30 cuencas subglaciales con forma de “V”.

Estas cuencas se extienden desde un punto focal cercano al Polo Sur, ubicado en las coordenadas 86,4° S y 129,9° E.

La disposición de las cuencas recuerda a un abanico abierto. La estructura cubre una extensa región que va desde la bahía de Prydz hasta las montañas Transantárticas.

Los autores del estudio plantean que este paisaje surgió a partir de un proceso de extensión rotacional intraplaca distribuida que ocurrió antes de la fragmentación de Gondwana.

Cómo se formó la estructura descubierta

Los científicos dividieron el sistema en dos sectores principales.

El sector occidental presenta un movimiento sinistral. El sector oriental muestra un movimiento dextral. Ambos están separados por un eje de simetría conocido como Bisector de Bélgica.

El estudio también identificó a las cuencas de Wilkes y Aurora como las estructuras dominantes del sistema.

Además, la región se organiza en tres anillos denominados sur, central y norte. Estos anillos están delimitados por cinturones circulares de cizalla transcurrente que evidencian desplazamientos laterales.

Efectos que transformaron el continente

Según los investigadores, la extensión rotacional produjo tres consecuencias de gran escala en la Antártida.

En el sector occidental, las fuerzas de compresión impulsaron el levantamiento de las Montañas Gamburtsev. Este proceso ayudaría a explicar su relieve de apariencia geológicamente joven.

En el sector oriental, el fenómeno provocó una rotación cercana a 20° en sentido horario del segmento norte de las Montañas Transantárticas. Como resultado, la cordillera se fragmentó en tres bloques tectónicos y experimentó un levantamiento diferencial asociado a la flotabilidad térmica sobre la litosfera caliente del Sistema de Rift de la Antártida Occidental.

En la zona norte, el borde del abanico creó una línea de debilidad litosférica. Esta característica habría controlado la separación entre la Antártida y Australia y contribuyó a moldear los márgenes continentales pasivos semicirculares que existen en la actualidad.

El impacto en el hielo de la Antártida

Los expertos destacan que la EAFBP no solo representa un registro de la historia geológica del continente.

La estructura también influye en el comportamiento actual del manto de hielo antártico.

Las fallas y límites de las cuencas condicionaron la formación de valles profundos y guiaron la ubicación de importantes glaciares de salida.

Entre ellos destacan los glaciares Totten, Denman y Amery.

La investigación señala además que amplios sectores de estas cuencas se encuentran por debajo del nivel del mar debido a procesos de extensión y subsidencia térmica.

Esa condición incrementa la vulnerabilidad del manto de hielo frente al cambio climático, ya que facilita la interacción con masas de agua oceánica y otros factores que pueden afectar la estabilidad del hielo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.