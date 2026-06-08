Ciencia

Olas nacidas en la Antártida recorren 14.000 kilómetros hasta Alaska, revela estudio con 300 boyas

Un estudio con 300 boyas oceánicas reveló que olas generadas por tormentas en la Antártida recorren hasta 14.000 kilómetros y llegan a Alaska en apenas 12 días

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos rastrearon olas oceánicas durante miles de kilómetros y hallaron vínculos entre tormentas polares y costas lejanas.
Científicos rastrearon olas oceánicas durante miles de kilómetros y hallaron vínculos entre tormentas polares y costas lejanas. (ChatGPT/Generada con IA)







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