Ciencia

Una ciudad de Latinoamérica se hunde más de 2 cm al mes, revelan imágenes de satélite de la NASA

NISAR detectó hundimientos en la capital mexicana entre octubre de 2025 y enero de 2026

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Por Jailine González Gómez
Imágenes de NISAR muestran zonas de Ciudad de México con hundimientos superiores a 2 cm al mes.
Imágenes de NISAR muestran zonas de Ciudad de México con hundimientos superiores a 2 cm al mes. (CARLOS GALVAN/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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