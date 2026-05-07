Una ciudad de Latinoamérica se hunde más de 2 cm al mes, revelan imágenes de satélite de la NASA

Imágenes de NISAR muestran zonas de Ciudad de México con hundimientos superiores a 2 cm al mes.

El área de Ciudad de México registra zonas con hundimientos superiores a 2 cm al mes, según mediciones preliminares del satélite NISAR, una misión conjunta de la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India.

El análisis se basó en datos tomados entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la estación seca de la capital mexicana. Las imágenes muestran en azul oscuro las áreas donde el terreno baja más de media pulgada al mes, equivalente a más de 2 centímetros.

Ciudad de México, donde viven cerca de 20 millones de personas, está construida sobre un acuífero. La extracción de agua subterránea y el peso del desarrollo urbano han provocado la compactación del antiguo lecho lacustre durante más de un siglo, según la información de la NASA.

Datos del satélite NISAR muestran zonas de Ciudad de México y sus alrededores que se hundieron hasta varios centímetros por mes entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026. Los cambios desiguales en la elevación han provocado daños en carreteras, edificios y tuberías de agua durante décadas. (NASA/JPL-Caltech/David Bekaert)

El problema fue documentado por primera vez por un ingeniero en 1925. En las décadas de 1990 y 2000, partes del área metropolitana se hundían cerca de 35 centímetros por año, con daños en infraestructura como el Metro.

El satélite NISAR fue lanzado en julio de 2025. Su radar de apertura sintética de banda L puede medir movimientos sutiles del terreno de día y de noche, incluso con lluvia o nubosidad.

Craig Ferguson, subdirector del proyecto en la sede de la NASA en Washington, afirmó que las imágenes confirman que las mediciones de NISAR coinciden con las expectativas.

David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica e integrante del equipo científico de NISAR, dijo que Ciudad de México es un punto conocido de hundimiento y que estas imágenes son el inicio del trabajo del satélite.

La misión NISAR monitorea las superficies terrestres y de hielo dos veces cada 12 días. El satélite lleva dos instrumentos SAR en diferentes longitudes de onda y utiliza un reflector de radar de 12 metros de ancho.