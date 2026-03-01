Un tablero de ajedrez que da choques eléctricos a quien se equivoca: así funciona el polémico ‘Taser Chess’

El tablero usa sensores y software para castigar errores con choques eléctricos durante la partida.

El ajedrez es considerado un juego complejo. Un creador de contenido en Estados Unidos llevó esa dificultad a otro nivel. Fletcher Heisler diseñó un tablero de ajedrez que aplica choques eléctricos a los jugadores cuando cometen errores durante la partida.

El proyecto recibió el nombre de Taser Chess. Combina ingeniería, software y entretenimiento. El sistema detecta movimientos incorrectos y activa una descarga como castigo inmediato.

¿Cómo funciona el tablero que da choques?

El tablero utiliza un motor de ajedrez, es decir, un software que analiza posiciones y estudia partidas. Este programa opera en un minicomputador conectado a sensores que identifican cada movimiento.

El equipo cuenta con 64 relés. Cada casilla del tablero tiene uno. Las piezas son conductoras y poseen un imán en la base. Cuando el jugador levanta una pieza, el sistema reconoce la posición y envía la información al software.

El programa evalúa si la jugada es válida. Si detecta un error grave o una acción ilegal, activa un relé. En ese momento, un dispositivo de Electroestimulación Nerviosa Transcutánea (TENS) envía una descarga a través de un electrodo colocado en el brazo del jugador.

La propuesta busca generar una consecuencia física inmediata ante cada movimiento incorrecto.

Cuatro modos de juego con castigos eléctricos

El tablero ofrece cuatro configuraciones distintas.

El modo “ilegal” aplica una descarga cuando el jugador toma una pieza incorrecta en su turno.

En la opción “motor”, la persona juega contra el sistema. Si realiza un error grave, conocido en ajedrez como “blunder”, recibe un choque.

El modo “cronometrado” exige hacer un movimiento en un máximo de 5 segundos. Si el jugador supera ese tiempo, puede realizar la jugada, pero el sistema activa la descarga.

El modo “rompecabezas” ilumina un visor con las casillas permitidas para colocar la pieza. Si el jugador elige un espacio no indicado, el tablero aplica el castigo eléctrico.

De experimento casero a convención científica

El proyecto se presentó en la convención Open Sauce, enfocada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Visitantes participaron en la experiencia.

Heisler explicó en un video que no podía aplicar descargas directas a los asistentes. Sin embargo, indicó que si sostenía la muñeca de alguien mientras esa persona tocaba una pieza, ambos formaban parte del circuito y se podía percibir el nivel más bajo de descarga.

También señaló que durante la construcción del tablero recibió múltiples choques. Afirmó que con el tiempo casi no los percibía.

El proceso de creación del tablero fue documentado en video y divulgado en su canal de YouTube.

