Un tablero de ajedrez que da choques eléctricos a quien se equivoca: así funciona el polémico ‘Taser Chess’

El sistema analiza cada movimiento con un motor de ajedrez y activa descargas mediante un dispositivo conectado al jugador

Por O Globo / Brasil / GDA
El tablero usa sensores y software para castigar errores con choques eléctricos durante la partida.
El tablero usa sensores y software para castigar errores con choques eléctricos durante la partida. (Fletcher Heisler/YouTube)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

