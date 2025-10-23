Puro Deporte

Murió a los 29 años el gran maestro que revolucionó el ajedrez online y brilló a nivel mundial

El ajedrez internacional lamenta la muerte de Naroditsky, gran maestro que unió la élite y los aficionados con sus enseñanzas en línea

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y La Nación / Argentina / GDA
Naroditsky, genio del ajedrez y referente digital, falleció a los 29 años en EE. UU. Dejó un legado único como jugador y maestro.
Naroditsky, genio del ajedrez y referente digital, falleció a los 29 años en EE. UU. Dejó un legado único como jugador y maestro. (X (Twitter)/@CLTchesscenter)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGajedrezDaniel Naroditsky
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.