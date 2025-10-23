Murió a los 29 años el gran maestro que revolucionó el ajedrez online y brilló a nivel mundial

Naroditsky, genio del ajedrez y referente digital, falleció a los 29 años en EE. UU. Dejó un legado único como jugador y maestro.

Daniel Naroditsky, uno de los jugadores más influyentes del ajedrez moderno, falleció a los 29 años en Charlotte, Carolina del Norte. El Centro de Ajedrez de Charlotte, donde trabajaba como entrenador, confirmó la noticia. La familia describió su muerte como inesperada, aunque no se divulgó la causa.

Desde su infancia, el ajedrez marcó su vida. Nació el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo, California, en el seno de una familia judía inmigrante de Ucrania y Azerbaiyán. Comenzó a jugar a los 6 años, motivado por su hermano mayor, Alan. A los 12, ganó el Campeonato Mundial Sub 12 en Turquía. En 2013, se convirtió en gran maestro tras obtener el título juvenil de Estados Unidos.

A los 14 años publicó el libro Mastering Positional Chess, con el que se consolidó como uno de los autores más jóvenes del ajedrez. Durante su carrera se mantuvo entre los 200 mejores del mundo en ajedrez clásico. En la modalidad blitz, se ubicó entre los 25 primeros, y en agosto ganó el Campeonato Nacional Blitz de Estados Unidos, con un récord perfecto de 14 partidas ganadas.

Fuera del tablero, se convirtió en una de las figuras más populares del ajedrez online. Su canal de YouTube sumó casi 500.000 suscriptores, mientras que en Twitch acumuló 340.000 seguidores. Se destacó por explicar partidas en tiempo real con un estilo claro y accesible, lo que motivó a miles de personas a iniciarse en el juego. La Federación Internacional de Ajedrez lo consideró clave para la expansión del ajedrez digital.

Su llegada a internet coincidió con el auge del ajedrez en línea durante la pandemia, un periodo marcado por el crecimiento de comunidades virtuales, pero también por una creciente ola de acusaciones de trampas en partidas digitales.

El caso de Naroditsky se vio envuelto en esa controversia tras señalamientos no comprobados realizados por el excampeón mundial Vladimir Kramnik, quien insinuó irregularidades en su rendimiento en partidas rápidas, según reportó The Washington Post.

Naroditsky negó esas acusaciones y defendió su integridad. En su última transmisión, publicada pocos días antes de su muerte, lamentó el impacto de esos comentarios en su reputación. Declaró que, desde entonces, sentía que “si empezaba a jugar bien, la gente asumía lo peor”.

El medio estadounidense informó que su amigo cercano y también gran maestro Oleksandr Bortnyk fue quien lo encontró sin signos vitales en su casa, después de días sin respuesta. Bortnyk expresó su preocupación por el estado emocional de Naroditsky tras la polémica pública.

En paralelo a su carrera como jugador, Naroditsky ejerció como entrenador en Charlotte, donde formaba a jóvenes promesas. En 2019 se graduó en Historia por la Universidad de Stanford. En 2022 se integró como columnista y diseñador de problemas de ajedrez del New York Times.

Su último video en YouTube, titulado “¿Pensaste que me había ido?”, lo muestra sonriente analizando partidas desde su estudio. Allí mencionó su regreso tras una pausa creativa y dijo sentirse “mejor que nunca”.

Diversas personalidades del ajedrez, incluidos Hikaru Nakamura y Magnus Carlsen, destacaron su talento y generosidad como educador. Nakamura afirmó que Naroditsky fue el mejor creando contenido para principiantes. Carlsen lo describió como “un recurso invaluable para la comunidad del ajedrez”.

