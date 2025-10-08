Ciencia

Un supuesto grabado en una roca resultó ser un grafiti oculto de hace 2.000 años en honor a Zeus

La inscripción de seis letras fue enterrada bajo el altar de Zeus, y su significado podría revelar prácticas religiosas o bromas ocultas de hace siglos

Por La Nación / Argentina / GDA
El grafiti hallado en Crimea permaneció oculto desde el año 45 d. C. bajo una losa. Su interpretación aún es un misterio para los arqueólogos.
El grafiti hallado en Crimea permaneció oculto desde el año 45 d. C. bajo una losa. Su interpretación aún es un misterio para los arqueólogos. (Artezian Archaeological Expedition/Artezian Archaeological Expedition)







