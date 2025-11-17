Ciencia

Un robot microscópico lleva medicamentos a zonas específicas del cuerpo con una precisión nunca vista

Este robot más pequeño que un grano de arena viaja por la sangre y entrega medicamentos con precisión quirúrgica. ¿El futuro de la medicina ya llegó?

Por O Globo / Brasil / GDA
Un robot del tamaño de un grano de arena viaja por la sangre y libera fármacos de forma precisa. El avance mostró eficacia en pruebas con animales. Imagenes con fines ilustrativos
Un robot del tamaño de un grano de arena viaja por la sangre y libera fármacos de forma precisa. El avance mostró eficacia en pruebas con animales.







