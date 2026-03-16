Ciencia

Un robot ‘araña’ levanta casas de 200 m² en 24 horas y sin cemento: así funciona

Un robot llamado Charlotte, con forma de araña, puede construir casas sin usar cemento. La tecnología también apunta a construir viviendas en la Luna o Marte

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Por La Nación / Argentina / GDA
Charlotte es un robot de impresión 3D que construye casas de 200 m² en 24 horas sin cemento y con materiales reciclados.
Charlotte es un robot de impresión 3D que construye casas de 200 m² en 24 horas sin cemento y con materiales reciclados. (EarthBuilt Technology/EarthBuilt Technology)







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