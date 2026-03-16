Un robot ‘araña’ levanta casas de 200 m² en 24 horas y sin cemento: así funciona

Charlotte es un robot de impresión 3D que construye casas de 200 m² en 24 horas sin cemento y con materiales reciclados.

Un robot con forma de araña, llamado Charlotte, podría cambiar la forma en que se construyen viviendas en la Tierra e incluso en otros planetas. La máquina fue presentada como una alternativa rápida y sostenible para el sector de la construcción.

El proyecto fue desarrollado por las empresas australianas Crest Robotics y EarthBuilt Technology. La innovación busca enfrentar los desafíos actuales del sector. También abre la puerta a la construcción de hábitats en la Luna o Marte.

Charlotte integra un sistema avanzado de impresión 3D. Esta tecnología permite levantar estructuras de hasta 200 m² en apenas 24 horas. El proceso requiere un consumo energético bajo. Además, no utiliza cemento tradicional.

Los desarrolladores indicaron que el robot puede construir viviendas en la Tierra y también podría convertirse en una herramienta clave para la arquitectura extraterrestre.

De acuerdo con los creadores, la máquina trabaja con una eficiencia comparable a la de 100 albañiles al mismo tiempo. Esta capacidad permite acelerar proyectos y reducir costos operativos.

El cofundador de EarthBuilt Technology, Jan Golembiewski, explicó a ABC News que el sistema simplifica el proceso constructivo. La tecnología reduce la cadena de suministro a un único proceso de fabricación rápido y con bajo impacto ambiental.

Charlotte utiliza un material alternativo al cemento. La mezcla incluye arena, vidrio reciclado y ladrillos triturados. Estos elementos se transforman en una pasta compacta que puede reemplazar los materiales tradicionales.

Durante la construcción, el robot deposita capas de esta mezcla directamente sobre el terreno. El proceso genera muros sólidos y resistentes, capaces de formar la estructura completa de una vivienda.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.