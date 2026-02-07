Tecnología

China presenta el robot humanoide más rápido del mundo y sorprende con su velocidad

El androide bípedo Bolt logró una velocidad comparable a la humana en pruebas reales y marcó un hito en el desarrollo de robots humanoides chinos

Por O Globo / Brasil / GDA
El robot Bolt, de tamaño humano, alcanzó 10 metros por segundo en condiciones reales y abrió una nueva etapa para la robótica atlética en China.
El robot Bolt, de tamaño humano, alcanzó 10 metros por segundo en condiciones reales y abrió una nueva etapa para la robótica atlética en China.







