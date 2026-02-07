China presenta el robot humanoide más rápido del mundo y sorprende con su velocidad

La robótica humanoide alcanzó un nuevo hito con la presentación del Bolt, un robot bípedo a escala humana que, según su fabricante, llegó a 10 metros por segundo. El anuncio lo realizó la startup china MirrorMe Technology el lunes 2. De validarse de forma independiente, el desempeño ubica al androide como el humanoide más veloz registrado hasta ahora.
El logro destacó porque ocurrió fuera de un laboratorio. La empresa indicó que la prueba se ejecutó en condiciones que simulan el mundo real. El sitio especializado Interesting Engineering señaló que ningún robot humanoide de gran tamaño alcanzó antes esa velocidad en un entorno no experimental.
El Bolt mide 1,75 metros y pesa 75 kg. Su diseño replica proporciones humanas adultas. MirrorMe explicó que el proyecto buscó una forma ideal para humanoides. El enfoque combinó morfología antropomórfica con ingeniería orientada al rendimiento. El robot incorporó nuevas articulaciones y un sistema energético optimizado que permitió movimientos rápidos sin perder estabilidad.
Ambición atlética
La compañía señaló que el objetivo no se limitó a romper marcas. MirrorMe trabaja en el concepto de robots superespecies. Se trata de máquinas que igualan o superan capacidades atléticas humanas. El desarrollo se apoya en control avanzado de locomoción, percepción del movimiento y sistemas de propulsión de alto desempeño.
Un video promocional mostró al fundador Wang Hongtao corriendo junto al robot en una caminadora. Las imágenes evidenciaron pasos más cortos que los de un humano. El Bolt compensó con una frecuencia de zancada mayor, una estrategia mecánica distinta para lograr altas velocidades.
El avance coincidió con un mayor impulso chino a la robótica deportiva. En 2024, el país organizó los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento que reforzó esa apuesta tecnológica.
Pasos futuros
Antes del Bolt, MirrorMe llamó la atención con robots cuadrúpedos. El Black Panther II recorrió 100 metros en 13,17 segundos durante una transmisión en la televisión estatal china. La marca superó registros atribuidos a robots de Boston Dynamics, referencia occidental del sector.
La empresa ahora proyectó al Bolt como posible socio de entrenamiento para atletas. El objetivo consiste en apoyar la exploración de nuevos límites del rendimiento físico. La iniciativa apunta a aplicaciones en el deporte y la ciencia del movimiento.
