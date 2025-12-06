Ciencia

Un pulpo burbuja gigante sorprende en el Pacífico: lo captaron a 700 metros de profundidad

La especie, que puede medir hasta 4 metros y pesar 75 kilos, apareció a 700 metros de profundidad con una medusa en sus tentáculos

Por O Globo / Brasil / GDA
Un pulpo burbuja gigante fue captado a 700 metros en el Pacífico. Su dieta y tamaño asombran a investigadores marinos.
Un pulpo burbuja gigante fue captado a 700 metros en el Pacífico. Su dieta y tamaño asombran a investigadores marinos. (Monterey Bay Aquarium Research Institute/YouTube)







