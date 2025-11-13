Ciencia

Una enigmática sustancia azul hallada a 3.000 metros bajo el mar podría explicar el origen de la vida

Fragmentos de lodo extremo del fondo oceánico albergan organismos que sobreviven en condiciones altamente tóxicas

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores detectaron una masa azul con microbios que generan metano y resisten condiciones extremas a 3.000 metros de profundidad.
