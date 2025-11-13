Una enigmática sustancia azul hallada a 3.000 metros bajo el mar podría explicar el origen de la vida

En el fondo del océano Pacífico, a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros, un grupo de científicos alemanes descubrió una sustancia azul gelatinosa con propiedades únicas. Esta masa viscosa contiene microorganismos que viven en un ambiente con pH muy alcalino y con condiciones que podrían causar quemaduras en la piel humana.

La investigación, publicada en la revista Communications Earth & Environment, detalla que el hallazgo se produjo en 2022 durante una expedición del barco alemán Sonne, en las cercanías de la fosa de las Marianas. El material proviene del volcán de lodo Pacman, y de nueve fragmentos recolectados, dos fueron objeto de análisis más profundos.

Uno de los fragmentos, extraído a mayor profundidad, mantuvo un color azul intenso por la presencia de los minerales serpentinita y brucita. En cambio, el que se encontraba más cerca de la superficie adoptó una tonalidad verde-azulada, provocada por la disolución de la brucita en contacto con la sal del mar.

Las pruebas químicas demostraron la existencia de moléculas lipídicas que forman parte de las membranas celulares de los microorganismos. Estas estructuras actúan como defensa natural ante la alta alcalinidad del entorno. La geoquímica orgánica Florence Schubotz, de la Universidad de Bremen, señaló que este descubrimiento comprueba la viabilidad de la vida en ambientes extremos, donde el carbono orgánico es escaso.

Otro aspecto clave del estudio es el mecanismo de generación de energía de estos organismos. A pesar de vivir en completa oscuridad, producen metano, lo cual hasta ahora solo se había supuesto de forma teórica. La misma investigadora explicó que hasta este hallazgo no se había logrado una confirmación directa de la presencia de estos microorganismos metanogénicos.

Los científicos estiman que alrededor del 15% de la biomasa terrestre se encuentra bajo el suelo marino. Sin embargo, aún se tiene muy poco conocimiento sobre esos ecosistemas. Por eso, el equipo planea realizar nuevas expediciones para profundizar en la adaptación de estos microbios a condiciones tan extremas.

Este hallazgo respalda la teoría de que lugares como los volcanes de lodo en el fondo oceánico pudieron haber sido el escenario ideal para el surgimiento de las formas más primitivas de vida en la Tierra. Los datos obtenidos aportan pistas sobre los procesos que pudieron hacer posible el desarrollo de la vida en el planeta.

LEA MÁS: ¿Por qué existen playas de arena negra? Esta es la razón detrás de su color tan inusual

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.