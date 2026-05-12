Ciencia

Un país de Centroamérica figura entre los peores del mundo en acceso al agua potable, revela informe de la ONU

Informe de la ONU ubicó a Guatemala entre las naciones con peores resultados globales en seguridad del agua potable y desigualdad de género

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Por Jailine González Gómez
Evaluación de 138 países colocó a Guatemala entre los peores desempeños mundiales en agua potable y equidad de género.
Evaluación de 138 países colocó a Guatemala entre los peores desempeños mundiales en agua potable y equidad de género. (Shixart1985/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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