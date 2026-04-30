Ciencia

Un nuevo estudio explica por qué la lluvia sigue siendo difícil de predecir a medida que el planeta se calienta

La incertidumbre está en cómo responde la circulación atmosférica, una pieza clave que los modelos aún no logran reproducir con precisión

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Investigadores separan los factores de la lluvia y encuentran que la circulación atmosférica introduce la mayor incertidumbre.
Investigadores separan los factores de la lluvia y encuentran que la circulación atmosférica introduce la mayor incertidumbre. (W.carter/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGlluvia
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.