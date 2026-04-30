Un nuevo estudio explica por qué la lluvia sigue siendo difícil de predecir a medida que el planeta se calienta

Investigadores separan los factores de la lluvia y encuentran que la circulación atmosférica introduce la mayor incertidumbre.

Predecir cómo cambiará la lluvia en un planeta que se calienta es una de las tareas más complejas de la ciencia climática. Un estudio publicado en Nature muestra que la dificultad no está en todos los factores por igual: una parte clave del sistema sigue siendo incierta.

La investigación se centra en la precipitación durante el invierno en el hemisferio norte entre 1950 y 2022. En ese periodo, algunas regiones, como el norte de Europa y el este de América del Norte, registraron más lluvia. Otras, como el sur de Europa, mostraron una tendencia opuesta.

Para entender por qué ocurre esto, el estudio separa la lluvia en dos componentes. El primero es el termodinámico, que depende de cuánta humedad puede contener el aire y de la temperatura. El segundo es el dinámico, que depende de cómo se mueve la atmósfera, es decir, de los patrones de viento y presión.

Los investigadores encontraron que los modelos climáticos representan bien los cambios termodinámicos. Esto incluye el aumento de humedad y los procesos asociados a un aire más cálido.

El problema aparece en el otro componente. Los cambios en la circulación atmosférica muestran grandes diferencias entre lo observado y lo simulado. En regiones como el Mediterráneo, los modelos solo logran explicar una pequeña fracción de las tendencias observadas en la lluvia.

Para llegar a esta conclusión, el estudio utilizó modelos climáticos, datos observacionales y experimentos en los que se controla la circulación del aire. Este método permitió aislar qué parte de la lluvia depende del movimiento atmosférico y cuál de las condiciones físicas como temperatura y humedad.

El análisis también muestra que la variabilidad natural del clima puede ocultar o amplificar estos patrones, lo que añade otra capa de dificultad a las proyecciones.

Al revisar los procesos físicos, el estudio encontró que variables como la humedad y la evaporación coinciden entre modelos y observaciones. En cambio, factores como la presión atmosférica y la intensidad de los vientos presentan menor concordancia.

Los autores señalan que, en escenarios futuros con mayores emisiones, los cambios en la circulación podrían intensificarse y parecerse más a los patrones observados. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre cuánto de ese comportamiento se debe a causas humanas o a variabilidad interna del sistema climático.

El estudio concluye que mejorar cómo los modelos representan la circulación atmosférica es fundamental para aumentar la precisión de las predicciones de lluvia a escala regional.