Un nuevo dinosaurio descubierto en España reordena la historia evolutiva de los herbívoros

Un conjunto de fósiles hallados en la provincia de Burgos, España llevó a la identificación de Foskeia pelendonum, un nuevo dinosaurio herbívoro del Cretácico inferior que aporta datos decisivos para comprender la evolución temprana de los ornitisquios, uno de los grandes grupos de dinosaurios.

El estudio, publicado en la revista Papers in Palaeontology, se basa en restos procedentes de la Formación Castrillo de la Reina, cerca del municipio de Salas de los Infantes, una zona conocida por su diversidad de vertebrados fósiles. Los autores describen nuevos elementos craneales que permitieron diagnosticar formalmente a este animal, algo que no había sido posible con el material fragmentario conocido hasta ahora.

Los fósiles pertenecen a un pequeño dinosaurio bípedo, de tamaño inusualmente reducido incluso para los estándares de los ornitisquios basales. Según el artículo, Foskeia pelendonum presenta una combinación única de rasgos en el cráneo y la mandíbula. Entre ellos destacan las premaxilas fusionadas, dientes premaxilares inclinados hacia adelante, un primer diente del dentario muy delgado y una articulación mandibular elevada, características que no se habían documentado juntas en otros dinosaurios cercanos.

Para estudiar estos restos, el equipo utilizó microtomografía computarizada, una técnica que permite observar el interior de los fósiles sin dañarlos. A partir de estos escaneos, los investigadores segmentaron digitalmente los huesos y realizaron una reconstrucción tridimensional parcial del cráneo. Este trabajo facilitó identificar contactos entre huesos y evaluar con mayor precisión la anatomía del animal.

El estudio confirma que Foskeia pelendonum pertenece a los rhabdodontomorfos, un linaje europeo de dinosaurios herbívoros. Además, los autores proponen una definición formal del grupo Rhabdodontia, que incluye a este nuevo taxón y a los rhabdodontidos más derivados. Según el análisis filogenético presentado, los rhabdodontomorfos se sitúan en la base de Ankylopollexia, un clado que agrupa a varios ornitisquios herbívoros.

El trabajo no se limita a describir una nueva especie. Los autores presentan también una filogenia revisada de los ornitisquios, ampliada con nuevos taxones y caracteres. Esta propuesta aborda controversias previas sobre la posición de grupos como Thescelosauridae, Dryosauridae y Heterodontosauridae, y ofrece una hipótesis actualizada sobre las relaciones entre los principales linajes de dinosaurios ornitisquios.