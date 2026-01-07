Ciencia

Fósiles clasificados por 100 años revelan una especie inédita de dinosaurio en Nuevo México

Reevaluación científica confirmó que restos hallados en 1916 pertenecían a un hadrosaurio desconocido que vivió en Nuevo México hace 75 millones de años

Por O Globo / Brasil / GDA
Análisis de restos antiguos definió una nueva especie de dinosaurio y mostró mayor diversidad de hadrosaurios en el final del Cretáceo.
Análisis de restos antiguos definió una nueva especie de dinosaurio y mostró mayor diversidad de hadrosaurios en el final del Cretáceo. (Sergey Krasovskiy/New Mexico Museum of Natural History and Science)







