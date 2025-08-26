Un niño llegó al hospital con una hinchazón en la mandíbula y los médicos hallaron 526 dientes

El hallazgo de 526 dientes en la mandíbula de un menor en India rompió el récord mundial para este tipo de casos odontológicos raros.

Una leve hinchazón en la mandíbula derecha de un niño en la India, detectada cuando tenía tres años, terminó por revelar uno de los casos más sorprendentes en la historia de la odontología.

El hallazgo ocurrió en el 2019, cuando el menor ingresó al Saveetha Dental College and Hospital, ubicado en la ciudad de Chennai, en el estado de Tamil Nadu, India, con molestias en el rostro y sin señales de que los dientes permanentes estuvieran erupcionando.

Los estudios radiográficos y tomográficos mostraron una masa compacta de aproximadamente 200 gramos alojada en la mandíbula inferior. Esta anomalía, desconocida hasta ese momento, provocó la intervención de un equipo de especialistas en cirugía bucomaxilofacial.

La operación, liderada por el doctor Senthilnathan, se extendió por cerca de cinco horas. Los profesionales extrajeron un tumor benigno clasificado como odontoma compuesto, el cual contenía un número sin precedentes de miniestructuras dentales.

El material fue trasladado a laboratorio para su análisis. Allí, la sorpresa fue mayor: se encontraron 526 piezas similares a dientes humanos. Estas estructuras tenían entre 0,1 mm y 15 mm, con coroa, raíz y esmalte, características propias de un diente completo.

El conteo y separación de cada pieza tomó otras cinco horas. Según indicó la jefa de Patología Oral, Pratibha Ramani, no existían registros anteriores con una cantidad tan elevada de dientes en un solo paciente.

El niño permaneció tres días en el hospital y fue dado de alta con sus 21 dientes normales intactos. Además, no requirió reconstrucción mandibular.

Este caso superó ampliamente el anterior récord registrado en la India, en el 2014, cuando se extrajeron 232 dientes de otro menor en Mumbai.

Aunque no se determinó la causa exacta del desarrollo del odontoma, los médicos barajan factores genéticos como una posibilidad. También consideran la influencia de elementos ambientales, entre ellos la exposición a radiación de torres de telefonía celular. Este último punto motivó a los investigadores a realizar nuevos estudios.

El menor se encuentra bajo vigilancia odontológica regular. No se descarta que en el futuro pueda requerir algún tratamiento protésico para compensar las piezas dentales faltantes. Sin embargo, su recuperación inmediata tras la cirugía fue completa.

