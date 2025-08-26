Ciencia

Un niño llegó al hospital con una hinchazón en la mandíbula y los médicos hallaron 526 dientes

Una cirugía maxilofacial permitió descubrir cientos de miniestructuras dentales dentro de un tumor alojado en la mandíbula de un niño

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de 526 dientes en la mandíbula de un menor en India rompió el récord mundial para este tipo de casos odontológicos raros.
El hallazgo de 526 dientes en la mandíbula de un menor en India rompió el récord mundial para este tipo de casos odontológicos raros. (Saveetha Dental College and Hospital/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaIndiaDientesDentista
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.