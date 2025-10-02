Ciencia

Un naufragio japonés de la Segunda Guerra Mundial causa emergencia ambiental en el Pacífico

Una filtración en la Lagoa Chuuk, en el Pacífico, causa contaminación y moviliza pedidos de ayuda ante la ONU por parte de Micronesia

Por O Globo / Brasil / GDA
La Micronesia declaró emergencia ambiental por un derrame de petróleo de un buque de guerra hundido que contamina la Lagoa Chuuk.
La Micronesia declaró emergencia ambiental por un derrame de petróleo de un buque de guerra hundido que contamina la Lagoa Chuuk. (O Globo/The Government of the State of Chuuk)







