Ciencia

Un moho mucilaginoso, organismo unicelular sin cerebro, parece capaz de aprender, recordar y tomar decisiones

En su búsqueda de alimento, para evitar sustancias nocivas y, en general, para vivir su vida, el Physarum polycephalum realiza algunos trucos impresionantes de aprendizaje y memoria.

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Por Tim Vernimmen
El elaborado cuerpo ramificado del moho mucilaginoso unicelular Physarum polycephalum puede crecer tanto que se hace visible a simple vista. Esta imagen muestra dos mohos mucilaginosos que fusionaron sus ramificaciones tras varias horas de contacto.
El elaborado cuerpo ramificado del moho mucilaginoso unicelular Physarum polycephalum puede crecer tanto que se hace visible a simple vista. Esta imagen muestra dos mohos mucilaginosos que fusionaron sus ramificaciones tras varias horas de contacto. (DAVID VILLA SCIENCEIMAGE / CBI / CNRS/DAVID VILLA SCIENCEIMAGE / CBI / CNRS)







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