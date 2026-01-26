Ciencia

Amebas peligrosas se expanden por el mundo y activan alerta urgente de la comunidad científica

El aumento de temperaturas y la crisis en sistemas hídricos favorecen la propagación de microorganismos capaces de causar infecciones graves y casi siempre mortales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos alertan sobre la expansión global de amebas peligrosas que resisten el cloro, sobreviven en el agua potable y facilitan la diseminación de patógenos.
Científicos alertan sobre la expansión global de amebas peligrosas que resisten el cloro, sobreviven en el agua potable y facilitan la diseminación de patógenos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGamebas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.