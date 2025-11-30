Ciencia

Un hombre guardó una roca durante años creyendo que era oro, pero resultó algo mucho más valioso

David Hole creyó hallar oro en una roca, pero descubrió que guardaba un meteorito de 4.600 millones de años con valor científico incalculable

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Un australiano conservó una roca creyendo que tenía oro, pero descubrió que era un meteorito de 17 kilos y 4.600 millones de años.
Un australiano conservó una roca creyendo que tenía oro, pero descubrió que era un meteorito de 17 kilos y 4.600 millones de años.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

