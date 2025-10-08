Intentó quitar una piedra de su jardín y descubrió una roca de 4 toneladas que dataría de la Edad de Hielo

Así lucía la piedra, que en realidad era una roca de más de 4 toneladas, antes de ser desenterrada.

Dicen que el que busca encuentra, pero a veces lo que se halla de forma inesperada deja con la boca abierta a cualquiera. Así fue el caso de un hombre que, al tratar de remover una piedra que se asomó en su jardín, acabó descubriendo una roca de cuatro toneladas que se habría formado hace miles de años.

Se trata de Brendan Dudas, un profesor residente en Indianápolis, Estados Unidos, quien hizo un descubrimiento inesperado mientras cuidaba del jardín de su casa. Mientras cortaba el césped se topó con una piedra ligeramente sobresaliente del suelo que impedía usar la cortadora. Al intentar retirarla, se dio cuenta de que la roca era mucho más grande de lo que imaginaba.

Con tiempo libre durante las vacaciones escolares, Brendan decidió excavar manualmente el terreno, inspirado por videos de paisajismo y jardinería en TikTok. Sin embargo, cuanto más cavaba, más se daba cuenta de las dimensiones de la roca.

“Pensé que era pequeña, pero simplemente no terminaba”, compartió el profesor en la red social.

Dudas documentó todo el proceso en varios videos publicados en la plataforma. Sus seguidores le sugirieron usar excavadoras e incluso grúas para mover el bloque, pero existía el riesgo de dañar los cimientos de su casa o de la residencia vecina.

Después de varios días de trabajo, decidió contratar una empresa especializada. Finalmente, el bloque fue retirado con la ayuda de una grúa y pesaba unas 10.300 libras, equivalentes a 4,6 toneladas. Según el profesor, la roca podría tener entre 10.000 y 15.000 años, formada al final de la última Edad de Hielo.

La enorme y milenaria roca ahora luce expuesta en el jardín del frente de la casa de Brendan Dudas. (Captura de video)

En lugar de desecharla, Brendan decidió incorporarla al proyecto de paisajismo de la casa. Añadió tierra vegetal, plantas nativas y piedras más pequeñas alrededor, convirtiendo el hallazgo en un punto destacado del jardín delantero. El siguiente paso será instalar iluminación para resaltar la pieza durante la noche.

“Desenterrar esta roca desencadenó una reacción en cadena que me llevó a renovar toda la casa”, dijo.

El profesor continúa compartiendo las etapas de la remodelación en su perfil de TikTok, donde el jardín ya se ha convertido en una atracción para la vecindad.