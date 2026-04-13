Ciencia

Un golpe de suerte hizo que un hombre se curara del VIH

Un estudio revela el caso del paciente de Oslo, quien eliminó el virus de su cuerpo tras tratar un cáncer de sangre con células madre de su hermano

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Por AFP
Ilustración con el virus del VIH
Tras recibir un trasplante de médula ósea para tratar un cáncer, un hombre de 63 años alcanzó la remisión del VIH gracias a una mutación genética rara.







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