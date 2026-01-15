Ciencia

Un fósil recién descubierto cambia la historia conocida del panda rojo

Investigadores españoles reconstruyeron con gran detalle la anatomía del ancestro más antiguo del panda rojo a partir de fósiles hallados en ocho yacimientos madrileños

Por Europa Press
Restos fósiles del Mioceno medio en Madrid revelaron el origen temprano del panda rojo y resolvieron un enigma evolutivo que persistió por casi tres décadas.
Restos fósiles del Mioceno medio en Madrid revelaron el origen temprano del panda rojo y resolvieron un enigma evolutivo que persistió por casi tres décadas. (Canva/Canva)







