Un experimento en Canadá desafía el hielo: paneles solares flotantes producen energía entre nieve y temperaturas bajo cero

Una planta solar flotante instalada en un estanque de Ontario, Canadá, logró producir electricidad durante todo el año, incluso en condiciones de congelamiento. El sistema incorporó una tecnología de burbujeo de aire que evitó la formación de hielo alrededor de los paneles y permitió mantener la operación durante el invierno. Los resultados fueron publicados en la revista científica Applied Energy por investigadores de Western University.

La investigación se centró en una modalidad conocida como fotovoltaica flotante o floatovoltaics, que consiste en instalar paneles solares sobre superficies de agua en lugar de terrenos. Esta alternativa busca aprovechar estanques y embalses para generar energía sin ocupar suelo que podría destinarse a otros usos.

Aunque esta tecnología ya se utiliza en regiones cálidas y templadas, existían pocas pruebas sobre su funcionamiento en climas donde el agua se congela durante varios meses al año. Para estudiar ese escenario, los investigadores desplegaron un sistema experimental de 7 kilovatios sobre un estanque de 1.475 metros cuadrados en Ontario.

La instalación utilizó 40 módulos solares semirrígidos fijados sobre plataformas de espuma flotante. Además, incorporó una red de tuberías que liberaba aire bajo la superficie del agua. Ese movimiento transportaba agua relativamente más cálida desde capas inferiores y ayudaba a impedir la formación de hielo alrededor de la estructura.

El equipo monitoreó el sistema entre agosto de 2024 y junio de 2025. Durante ese período registró variables meteorológicas, temperaturas del agua y de los paneles, producción eléctrica e imágenes de alta resolución tanto en verano como en invierno.

Los investigadores encontraron que el sistema podría generar alrededor de 7,7 megavatios hora por año. También observaron diferencias entre las temperaturas reales de los módulos y las estimadas por modelos utilizados previamente para sistemas solares flotantes, especialmente durante la temporada invernal. A partir de esas mediciones desarrollaron un nuevo modelo para describir el comportamiento térmico de los paneles en ambientes fríos.

El estudio también evaluó el efecto de cubrir parcialmente el estanque con paneles. Los cálculos mostraron que una mayor cobertura reducía la evaporación del agua de forma proporcional. Si el 50 % de la superficie estuviera cubierta, la reducción podría alcanzar hasta 927 metros cúbicos de agua por año.

Según los autores, los resultados muestran que los sistemas solares flotantes pueden adaptarse a regiones frías donde el hielo ha sido una limitación para este tipo de instalaciones. Además, el trabajo aporta un método para prevenir la congelación y abre la posibilidad de extender esta tecnología a otros cuerpos de agua en climas similares.