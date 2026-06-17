Ciencia

Un experimento en Canadá desafía el hielo: paneles solares flotantes producen energía entre nieve y temperaturas bajo cero

Un sistema experimental en Ontario produjo electricidad durante todo el año y evitó la formación de hielo con bajo consumo energético

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Por Jailine González Gómez
Investigadores probaron paneles solares flotantes en Canadá y mantuvieron el agua libre de hielo durante el invierno.
Investigadores probaron paneles solares flotantes en Canadá y mantuvieron el agua libre de hielo durante el invierno. (Koami Soulemane Hayibo, Md Motakabbir Rahman, Joshua M. Pearce/Applied Energy)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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