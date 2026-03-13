Un error en laboratorio abre una vía para crear medicamentos más rápidos y sostenibles, según científicos de Cambridge

Científicos de Cambridge detectaron una reacción química tras un error de laboratorio. El método permitiría producir medicamentos más rápido y con menor impacto.

Un error en un experimento científico llevó a investigadores de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, a descubrir un método que podría acelerar la producción de medicamentos y hacerla más sostenible.

El hallazgo surgió durante pruebas de laboratorio. El equipo identificó una reacción química capaz de modificar moléculas complejas en etapas finales del desarrollo de fármacos. Esto reduce procesos largos y repetitivos en la industria farmacéutica.

El estudio se publicó en la revista científica Nature Synthesis.

Una reacción que cambia el proceso tradicional

Los científicos denominaron al proceso reacción “anti-Friedel-Crafts”. El nombre hace referencia a la clásica reacción de Friedel-Crafts.

El método tradicional utiliza reactivos químicos fuertes o catalizadores metálicos en las primeras etapas de la producción de medicamentos.

El nuevo proceso permite que los químicos modifiquen moléculas en fases avanzadas del desarrollo.

Esta capacidad significa que los científicos pueden realizar ajustes específicos sin reconstruir moléculas complejas desde el inicio.

Según David Vahey, investigador principal del estudio, la reacción permite ajustes precisos en etapas tardías del proceso. Esto ocurre bajo condiciones suaves y sin depender de reactivos tóxicos o costosos.

El investigador explicó que, en lugar de aplicar procesos de varias etapas a cientos de moléculas, ahora es posible partir de un resultado inicial y realizar pequeñas modificaciones después.

Edición de moléculas con luz LED

El método funciona mediante una reacción química activada con lámparas LED. El proceso ocurre a temperatura ambiente.

No requiere catalizadores con metales pesados.

Cuando se activa, la reacción inicia un proceso autosostenible que crea nuevos enlaces carbono-carbono. Estas estructuras son esenciales en numerosos compuestos. Aparecen en combustibles y en biomoléculas complejas.

Una ventaja relevante es la posibilidad de editar partes específicas de una molécula sin afectar otras zonas sensibles.

Esta característica abre la posibilidad de optimizar medicamentos en etapas finales de producción.

Pruebas con la industria farmacéutica

Los investigadores trabajaron en conjunto con AstraZeneca para probar la reacción en diferentes moléculas.

Los resultados indicaron que el proceso podría adaptarse a sistemas de flujo continuo. Estos sistemas se utilizan cada vez más en la industria farmacéutica.

Un error que se convirtió en descubrimiento

El hallazgo ocurrió por una situación inesperada en el laboratorio.

Vahey probaba un fotocatalizador en una reacción química. En determinado momento lo retiró del proceso.

El equipo observó que la reacción funcionaba igual de bien. En algunos casos funcionaba incluso mejor sin el catalizador.

El resultado parecía un error experimental. Sin embargo, los científicos decidieron analizar el fenómeno en lugar de descartarlo.

Para estudiar el proceso utilizaron modelos de aprendizaje de máquina. Estas herramientas permitieron prever en qué puntos ocurriría la reacción en moléculas nunca probadas.

La inteligencia artificial también ayudó a identificar combinaciones con mayor potencial para pruebas de laboratorio y desarrollo de nuevos medicamentos.

Potencial para una producción más limpia

La reacción “anti-Friedel-Crafts” no necesita productos químicos tóxicos ni costosos.

Esto podría convertirla en una herramienta más limpia y rentable para mejorar medicamentos.

Menos etapas y menos intentos reducen el uso de químicos y el consumo de energía. El proceso también disminuye el tiempo de producción y el impacto ambiental.

Erwin Reisner, coautor del estudio, explicó que el descubrimiento surgió porque el equipo decidió investigar lo que parecía un fallo experimental en lugar de ignorarlo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.