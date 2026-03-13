Ciencia

Un error en laboratorio abre una vía para crear medicamentos más rápidos y sostenibles, según científicos de Cambridge

Un experimento fallido permitió identificar una reacción química que modifica moléculas complejas en fases avanzadas de producción de fármacos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos de Cambridge detectaron una reacción química tras un error de laboratorio. El método permitiría producir medicamentos más rápido y con menor impacto.
Científicos de Cambridge detectaron una reacción química tras un error de laboratorio. El método permitiría producir medicamentos más rápido y con menor impacto. (Nordin Ćatić/St John's College, Cambridge)







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