Ciencia

Un cometa rebelde desafía las leyes de la física al invertir su rotación en el espacio profundo

Datos del telescopio Hubble revelan un cambio extremo en el movimiento del cometa 41P en 2017

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Esta representación artística muestra el cometa 41P, un pequeño cometa de la familia de Júpiter, en el momento en que se acercaba al Sol y los gases congelados comenzaron a sublimarse y a expulsar material al espacio.
Esta representación artística muestra el cometa 41P, un pequeño cometa de la familia de Júpiter, en el momento en que se acercaba al Sol y los gases congelados comenzaron a sublimarse y a expulsar material al espacio. (NASA, ESA, CSA/Ralf Crawford (STScI))







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometaastronomía
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.