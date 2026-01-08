Ciencia

Un cometa alcanzará su mejor punto de visibilidad este 8 de enero: así puede observarse desde la Tierra

El cometa 24P/Schaumasse llega este 8 de enero a su punto de mayor brillo. Será visible con telescopios y binoculares potentes bajo cielos oscuros

Por Jailine González Gómez
El cometa 24P/Schaumasse alcanza su mayor visibilidad este 8 de enero. Puede observarse desde ambos hemisferios con ayuda óptica.
El cometa 24P/Schaumasse alcanza su mayor visibilidad este 8 de enero. Puede observarse desde ambos hemisferios con ayuda óptica. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







