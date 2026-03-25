Ciencia

Un agujero negro supermasivo pierde brillo en un tiempo récord

Objeto astronómico situado a 10.000 millones de años luz alcanzó aproximadamente una vigésima parte de su brillo en solo dos décadas de observación

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Por Europa Press
Recreación de un agujero negro supermasivo que pierde brillo REMITIDA / HANDOUT por IAC Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/3/2026
Equipo internacional captó cómo un agujero negro perdió su potencia por falta de gas en un tiempo récord para la astronomía. (IAC/IAC)







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