Tyrannosaurus rex de 67 millones de años saldrá a subasta: podría venderse por hasta $30 millones y romper récords

Sotheby’s pondrá a la venta un gigantesco T. rex hallado en Dakota del Sur. Su precio estimado ronda entre $20 millones y $30 millones.

Un esqueleto de Tyrannosaurus rex de aproximadamente 67 millones de años saldrá a subasta el próximo 16 de julio en Nueva York. La pieza, conocida como “Gus”, podría alcanzar un valor de entre $20 millones y $30 millones, según estimaciones de la casa Sotheby’s.

La venta formará parte de la subasta de Historia Natural de Sotheby’s. Antes del evento, el fósil permanecerá en exhibición pública en las galerías de la firma en Manhattan.

Con 11,6 metros de longitud y cerca de cuatro metros de altura, “Gus” figura entre los ejemplares de T. rex mejor conservados que se conocen. Sotheby’s informó que conserva entre 75% y 80% de su masa ósea original y está compuesto por 183 elementos fósiles.

Uno de los aspectos más destacados corresponde al cráneo. La casa de subastas indicó que mantiene 82% de sus huesos originales, una característica poco frecuente debido a la dificultad que representa recuperar esta estructura de forma completa.

Según Cassandra Hatton, vicepresidenta de ciencia e historia natural de Sotheby’s, el Tyrannosaurus rex mantiene su condición como uno de los dinosaurios más emblemáticos. La especialista señaló que “Gus” sobresale por su tamaño y por el nivel de conservación que presenta.

Hallazgo tomó varios años de trabajo

El ejemplar apareció entre 2021 y 2023 en un rancho de Dakota del Sur propiedad de Gary “Gus” Licking, de quien recibió su apodo.

La excavación estuvo a cargo del paleontólogo Thomas Heitkamp. El proceso se extendió durante varios años debido a que los especialistas encontraron el esqueleto fragmentado y enterrado en capas de roca sedimentaria.

Los investigadores reconstruyeron cada pieza de forma individual hasta completar la estructura.

Sotheby’s pondrá a la venta un gigantesco T. rex hallado en Dakota del Sur. Su precio estimado ronda entre $20 millones y $30 millones. (@mathsherman/IG)

Fósil conserva señales de antiguas heridas

Además de sus dimensiones, el fósil muestra marcas de heridas cicatrizadas y posibles mordidas atribuidas a otros dinosaurios.

Los expertos consideran que estas señales podrían aportar información relevante sobre el comportamiento de los grandes depredadores durante el Cretácico tardío.

Algunas de las lesiones sugieren posibles enfrentamientos entre individuos de la misma especie. Ese aspecto continúa bajo estudio dentro de la paleontología.

Uno de los depredadores más famosos de la historia

El Tyrannosaurus rex habitó América del Norte hace entre 68 y 66 millones de años, poco antes del evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios.

La especie alcanzaba hasta nueve toneladas de peso y desarrolló una de las mordidas más poderosas registradas entre los animales terrestres.

Su popularidad aumentó con el paso de los años gracias a películas, documentales y exhibiciones en museos alrededor del mundo.

Mercado de fósiles vive un periodo de auge

La venta de “Gus” ocurre en medio de un crecimiento sostenido del mercado de fósiles.

En julio de 2024, Sotheby’s estableció un récord con la venta de “Apex”, un estegosaurio que alcanzó $44,6 millones. Actualmente, ese ejemplar permanece en préstamo en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Antes de esa operación, el récord para un dinosaurio vendido en subasta correspondía a “Stan”, otro T. rex adquirido en 2020 por $31,8 millones.

Debate entre científicos por las ventas privadas

El aumento de estas transacciones también generó discusión dentro de la comunidad científica.

Algunos paleontólogos consideran que la venta de fósiles de alto valor histórico y científico a coleccionistas privados puede restringir el acceso de investigadores y museos.

Otros especialistas sostienen que estas operaciones permiten financiar excavaciones y labores de conservación que requieren importantes recursos económicos.

Sotheby’s afirmó que una parte importante de los fósiles vendidos en las últimas décadas terminó en exhibiciones públicas mediante préstamos o donaciones a instituciones.

La firma también considera que este tipo de subastas impulsa el interés por la paleontología entre nuevas generaciones de coleccionistas y visitantes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.