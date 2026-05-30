Ciencia

Tyrannosaurus rex de 67 millones de años saldrá a subasta: podría venderse por hasta $30 millones y romper récords

El ejemplar conserva hasta 80% de su estructura ósea original y destaca entre los T. rex mejor preservados descubiertos hasta ahora

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Por La Nación / Argentina / GDA
Sotheby’s pondrá a la venta un gigantesco T. rex hallado en Dakota del Sur. Su precio estimado ronda entre $20 millones y $30 millones.
Sotheby’s pondrá a la venta un gigantesco T. rex hallado en Dakota del Sur. Su precio estimado ronda entre $20 millones y $30 millones. (@mathsherman/IG)







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