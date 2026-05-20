Ciencia

¿Por qué el T. rex tenía brazos tan cortos? Estudio científico revela el motivo

Científicos de Reino Unido proponen que el desarrollo de cabezas masivas reemplazó la función de las garras en los grandes depredadores prehistóricos

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Un molde de tamaño natural de T. Rex en el atrio del Edificio de Ciencias de la Vida del Valle de UC Berkeley muestra cuán peculiarmente cortos eran los antebrazos del dinosaurio, dado que la criatura era el depredador más feroz de su época. REMITIDA / HANDOUT por PEG SKORPINSKI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/4/2022
La robustez del cráneo y la caza de presas gigantescas impulsaron la reducción de los brazos en dinosaurios como el T. rex, según un nuevo análisis. (PEG SKORPINSKI/PEG SKORPINSKI)







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