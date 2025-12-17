Turista manipula por error uno de los pulpos más venenosos del mundo

Un adulto mayor británico tocó accidentalmente un pulpo de anillos azules en Filipinas. El encuentro quedó en video y generó reacciones por el alto riesgo.

Un turista británico sostuvo en sus manos, sin saberlo, a uno de los animales más peligrosos del planeta mientras nadaba en una playa de Filipinas. El hecho quedó registrado en video, el cual circuló en redes sociales y generó asombro entre especialistas y usuarios.

El protagonista fue Andy McConnell, historiador de 73 años, quien encontró un pulpo de anillos azules en el mar y lo manipuló por varios segundos. La especie se considera una de las más letales del mundo debido a las toxinas que libera como mecanismo de defensa.

El pulpo de anillos azules se reconoce por las marcas azules brillantes que aparecen en su piel cuando se siente amenazado. Estas señales indican que el animal puede liberar una potente toxina capaz de provocar parálisis severa en humanos.

De acuerdo con información del Instituto Australiano de Ciencias Marinas, el veneno de esta especie incluye tetrodotoxina, una sustancia de acción rápida que bloquea la transmisión nerviosa. La toxina actúa sobre los músculos voluntarios y puede dejar a la persona consciente pero sin capacidad de moverse.

Especialistas indicaron que la letalidad de la tetrodotoxina resulta hasta mil veces superior a la del cianuro en humanos. No existe antídoto específico y la atención médica inmediata resulta clave en caso de envenenamiento.

En el video, McConnell aparece sosteniendo al pulpo con cuidado mientras el animal intenta alejarse. El turista comentó que nunca había visto una criatura similar durante sus recorridos marinos. En esta ocasión, el pulpo no liberó toxinas y el británico no sufrió consecuencias.

El encuentro se registró en una zona donde esta especie habita con frecuencia. El pulpo de anillos azules vive principalmente en arrecifes de coral de los océanos Pacífico e Índico.

La publicación del video en Instagram generó múltiples reacciones. Algunos usuarios expresaron sorpresa y otros calificaron la escena como una de las más aterradoras que habían visto en el mar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.