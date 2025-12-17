Ciencia

Turista manipula por error uno de los pulpos más venenosos del mundo

El británico Andy McConnell sostuvo en sus manos un pulpo de anillos azules, especie capaz de liberar toxinas mil veces más letales que el cianuro

Por O Globo / Brasil / GDA
Un adulto mayor británico tocó accidentalmente un pulpo de anillos azules en Filipinas. El encuentro quedó en video y generó reacciones por el alto riesgo.
