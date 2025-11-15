Ciencia

Caimanes, delfines y cóndores: la técnica que revela contaminantes tóxicos ocultos

Una nueva técnica de análisis no dirigido revela PFAS, DDT y otros contaminantes peligrosos en caimanes, leones marinos y cóndores

Por Lela Nargi / Knowable en Español
Un caimán en el agua.
En el río Cape Fear, investigadores encontraron caimanes con heridas abiertas inusuales, una señal preocupante de exposición a PFAS en animales conocidos por su fuerte sistema inmunitario. (Universidad Estatal de Carolina del Norte/Universidad Estatal de Carolina del Norte)







