Tumbas milenarias emergen bajo suburbios modernos de Roma

Un complejo funerario del inicio de la República romana fue descubierto bajo el barrio de Pietralata, en los suburbios de Roma, Italia. El hallazgo incluyó dos tumbas excavadas en roca, un tramo de vía antigua bien conservada, un edificio de culto y dos grandes pilas de piedra, según informó el Ministerio de Cultura italiano.

La Superintendencia Especial de Roma dio a conocer el descubrimiento el 14 de enero, como parte de un amplio programa de planificación urbana que cubrió una superficie cercana a cuatro hectáreas. Los trabajos permitieron documentar restos arqueológicos relevantes en una zona densamente urbanizada.

Las excavaciones se realizaron en la Via di Pietralata, una ruta ubicada al noreste de la capital italiana. Este camino presenta alto potencial arqueológico y fue objeto de investigaciones desde 1977, cuando se identificaron asentamientos datados entre los siglos VIII y VI a. C., correspondientes al período de la monarquía romana.

El nuevo complejo funerario se localizó en un talud bajo la vía. Los arqueólogos lo dataron entre los siglos IV y III a. C., en los primeros años de la República de Roma. El conjunto estuvo compuesto por dos tumbas monumentales. En su interior aparecieron un sarcófago de toba volcánica, además de vasijas, jarras, un espejo y una pequeña copa.

Una de las tumbas contenía restos óseos de un cráneo masculino con evidencias de perforación quirúrgica. La naturaleza de los objetos hallados y la arquitectura del conjunto indicaron que las tumbas pertenecieron a una familia de alto estatus social.

Durante los trabajos también se identificó una calzada antigua con tramos de tierra compactada y sectores excavados directamente en la roca volcánica. Los especialistas determinaron que la vía mantuvo su uso hasta la época imperial. Posteriormente fue modificada con bordes de mampostería antes de quedar en desuso. En la superficie aún se distinguen marcas de ruedas.

En el pequeño edificio de culto, los arqueólogos localizaron estructuras interpretadas como la base de un altar. Los indicios sugieren una posible relación con el culto a Hércules, deidad protectora vinculada a rutas estratégicas de Roma, como la Via Tiburtina. Las dos pilas de piedra también podrían estar asociadas con prácticas rituales.

Las autoridades culturales señalaron que este tipo de hallazgos, ubicados fuera de los sitios más emblemáticos de la antigua metrópoli, aportan información clave para comprender la expansión urbana y social de Roma. Los suburbios modernos continúan revelando vestigios de una historia profunda aún en proceso de estudio.

