Ciencia

Tumbas milenarias emergen bajo suburbios modernos de Roma

Descubren tumbas milenarias bajo un suburbio de Roma junto a una vía antigua, un edificio de culto y evidencias de rituales de élite en época republicana

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un proyecto urbano permitió descubrir tumbas republicanas, una calzada antigua y posibles espacios de culto bajo un barrio de Roma.
Un proyecto urbano permitió descubrir tumbas republicanas, una calzada antigua y posibles espacios de culto bajo un barrio de Roma. (Ministerio de la Cultura y Superintendencia Especial de Roma/Ministerio de la Cultura y Superintendencia Especial de Roma)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRomamonarquía romanaItalia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.